Леброн угрожает СМИ. Его взбесила новость о связи его 16-летнего сына с экс-женой Пиппена

Издание Black Sports Online спровоцировало скандал вокруг семьи легенды НБА.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его жена Саванна выступили с резкими заявлениями в соцсетях из-за публикации о личной жизни их сына Бронни на портале Black Sports Online. Это издание, пишущее в основном об афроамериканцах, сообщило, что 16-летний школьник поставил лайк в Instagram под фотографией Ларсы Пиппен, 46-летней бывшей супруги другой легенды НБА - Скотти Пиппена. После этого Бронни, по данным BSO, якобы написал Ларсе некое личное сообщение, из чего был сделан вывод об их возможном романе. Публикация, спровоцировавшая волну негатива, вскоре была удалена, но это все равно вызвало грандиозный скандал.

Вы выбрали для публикации это дерьмо

Бронни Джеймс является подающим большие надежды юным баскетболистом. Интерес к нему проявляют как минимум пять университетов, представленных в NCAA, — Кентукки, Дьюк, Канзас, Северная Каролина и Калифорния. Кроме того, не исключено, что в 2023 году Бронни сразу выставит свою кандидатуру на драфт НБА, если к тому времени восходящим американским звездам разрешат заключать профессиональные контракты сразу после школы. Леброн в одном из интервью говорил, что его мечта — сыграть в одной команде со старшим сыном (у Бронни есть еще 13-летний брат Брайс и 5-летняя сестра Жури).

LeBron just posted this on IG ? BSO is in trouble pic.twitter.com/goAyJ4R0eG — NBA Central (@TheNBACentral) December 27, 2020

Вообще Леброн крайне трепетно относится к своей семье, поэтому его реакция на публикацию BSO была очень жесткой. «Вы не понимаете, с кем связались. Мало вам не покажется«, — пригрозил Джеймс-старший в адрес своих обидчиков. Помимо прочего, предположение СМИ тянет на клевету и вмешательство в частную жизнь, а в случае, если распространенная информация окажется правдой, Ларсе Пиппен грозит тюрьма за совращение несовершеннолетнего. Поэтому все причастные к этой истории персоны поспешили от нее откреститься как можно быстрее.

— Я лайкнул фотографию одной из лучших подруг моей мамы. Вы ведете себя просто как дети, — упрекнул СМИ Джеймс-младший.

— При том, что сейчас происходит в мире, вы выбрали для публикации это дерьмо. В конце концов, вы говорите о несовершеннолетнем. Мне все равно, какой знаменитостью вы его считаете, он ребенок. И прекратите нести этот бред, — написала в Instagram Саванна Джеймс.

Mrs. Savannah James has spoken. We love to see it. ??? #Bronny pic.twitter.com/FnpuIvOXNf — Brianna Dahlquist (@bridahlquist) December 27, 2020

Два миллиона подписчиков

Ларса была замужем за Скотти Пиппеном 21 год, но развелась в 2018-м. Женщина приобрела популярность у американских телезрителей благодаря участию в реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами«. Она была подругой светской львицы Ким Кардашьян, но поссорилась с ней из-за мужчины. Ларса публично призналась, что во время замужества изменяла Пиппену с центровым «Кливленда» Тристаном Томпсоном, который младше ее на 16 лет. Сейчас американские таблоиды пишут о ее романе с 24-летним защитником «Миннесоты» Маликом Бизли, которого она увела от жены с маленьким ребенком.

В общем, у бывшей супруги Пиппена та еще репутация, но идти в тюрьму за совращение несовершеннолетнего сына Леброна она, видимо, не готова. Поэтому ее реакция на статью в Black Sports Online тоже была очень жесткой.

— Я подам на вас в суд за то, что вы написали отвратительную ложь, — пообещала Ларса журналистам. — Некоторые из ваших историй абсолютно отвратительны. Друзья моих сыновей не могут даже лайкнуть мои фотографии без того, чтобы кто-то не написал об этом какое-нибудь дерьмо. Это безумие.

Some of these stories are so disgusting the fact that my sons friends can't like my pics without some ppl writing some weirdo shit is crazy. — Larsa Pippen (@larsapippen) December 27, 2020

У Ларсы и Пиппена четыре совместных ребенка (у Скотти к моменту их женитьбы был еще один сын от первого брака и две внебрачных дочери). Старшему сыны Ларсы и Пиппена — Скотти-младшему — уже 20 лет, он тоже баскетболист и выступает в NCAA за Университет Вандербилт. Также у разведенной пары есть 18-летний сын Престон, 13-летний сын Джастин и 12-летняя дочь София.

Долгое время великий баскетболист изображал примерного семьянина, однако затем стало известно о том, что у него есть любовница, а его жена встречается с рэпером Future. Несколько раз в семейные конфликты Ларсы и Скотти приходилось вмешиваться полиции, и в итоге развод стал неизбежным.

Несмотря на бурное прошлое и далеко не юный возраст, Ларса отлично выглядит и продолжает радовать два миллиона своих подписчиков соблазнительными фото в Instagram. Скандал с сыном Леброна, безусловно, добавит ей известности. Однако всем спортивным знаменитостям теперь стоит очень крепко задуматься, прежде чем заводить дружбу с этой звездой соцсетей.