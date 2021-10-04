Дончич и Янг получат по 300 миллионов. Что изменит новый ТВ-контракт в НБА

Болельщикам придется еще больше платить и смотреть рекламу.

НБА планирует подписать новый контракт по продаже телеправ, сумма которого составит 75 миллиардов долларов на девять лет. Ожидается, что благодаря новому соглашению бюджет лиги будет ежегодно пополняться на 8,3 миллиарда, что на 5,7 миллиарда больше, чем по нынешнему контракту, пишет Forbes, ссылаясь на свои источники в лиге. В таком случае, если НБА и профсоюз игроков не будут искусственно сдерживать рост потолка зарплат в ближайшие сезоны, то его величина может возрасти до 171 миллиона долларов к 2025 году. В прошлом сезоне потолок зарплат составлял 109,1 миллиона. На сезон-2021/22 лига подняла его до 112,4 миллиона. Давайте попробуем разобраться, к чему это приведет. Для игроков, владельцев и зрителей.

300 миллионов для суперзвезд

Свой предыдущий ТВ-контракт НБА заключил с ESPN и Turner Network Television в 2014 году. Тогда цифры казались страшными: 24 миллиарда на девять лет (начиная с сезона-2016/17). Одни эксперты говорили спасибо покойному нынче Дэвиду Стерну, который сумел вывести НБА на такой космический уровень. Другие возмущались: откуда такие деньги и как их вернуть? Оказалось, что все нормально. Это дало лиге серьезную прибыль, и, как следствие, последовал колоссальный скачок роста зарплат. Напомним, что зарплаты игроков строятся из доходов, которые зарабатывает НБА. Не фиксированно, а то, что именно заработали. В сезоне-2015/16 потолок зарплат увеличился на 24 миллиона. Это чуть больше 20%. Профсоюз игроков подсуетился. Разговор шел об увеличении доли игроков на 3%, но 3% от 24 миллиардов — это 720 миллионов.

One of the best parts of the game is its popularity around the globe.



HBD to the late David Stern. He helped make that happen. pic.twitter.com/g6e0nn2i9C — SLAM (@SLAMonline) September 22, 2021

Новый контракт был делом времени. Перед глазами пример Национальной футбольной лиги (НФЛ), которая заключила еще более крупный договор на продажу телеправ — 113 миллиардов долларов на 11 лет. У НБА он будет чуть скромнее — 75 миллиардов на девять лет.

При заключении этого потенциального контракта потолок зарплат будет установлен на отметке 170-171 миллиона. Это запредельно. Раньше за такие деньги можно было купить клуб. Это придаст еще больше пространства для маневра командам, а зарплаты игроков безумно вырастут. Заявка клубов, скорее всего, расширится с 16 до 17 человек, так как профсоюз игроков очень любит увеличивать свое «присутствие» в любом виде деятельности. Наверняка, серьезные игроки будут рассчитывать так, чтобы их контракты подошли к концу именно к 2025 году, чтобы можно было получать очередные супермаксы.

Естественно, что максимальные контракты достигнут 300 миллионов. Контракты на 200+ миллионов, которые сейчас являются самыми большими, будут выглядеть несерьезно. Трэй Янг и Лука Дончич могут получить следующие контракты на пять лет на 300 миллионов. В 2025 году сумермаксы будут доходить до 60 миллионов в год. То есть если человек подпишет супермакс на пять лет, то он получит 300 миллионов с градацией 53 за первый год, 58 за второй, 60 за третий, 62 за четвертый, 67 за пятый. Более того, Стефен Карри может претендовать на свой третий (!) супермакс. Ранее он первым из спортсменов в истории получил два контракта подряд на 200 миллионов долларов.

Прослушки и дотации

Еще больше усилится роль мегазвезд. В их руках будет власть, которая не связана с тем, что они очень крутые. Им обязаны будут платить. Это та история, когда на месте владельца клуба ты не можешь не заплатить. Ведь клубы обязаны потратить 50% дохода на зарплаты игроков. С кем-то генеральный менеджер или президент сможет договориться. А под кого-то придется подстроиться.

Генеральным менеджерам придется еще более глубоко анализировать свои стратегии. Уже сейчас они должны целыми отделами просчитывать возможные зарплатные ожидания ведущих игроков. Чтобы к 2025 году просчитать, кому и сколько заплатить.

Понятно, что условный Леброн Джеймс к тому времени закончит. А, например, Рассел Уэстбрук и Энтони Дэвис еще будут в самом соку. Так что уже сейчас можно строить команду, собирать ее на бумаге под новый ТВ-контракт.

Ben Simmons and Rich Paul when people think the fines will make Ben play pic.twitter.com/b32QyyAxwo — NBA Memes (@NBAMemes) October 2, 2021

Такие агенты-акулы, как Рич Пол, Марк Бертельштейн, Джефф Шварц, Аарон Минц, уже сейчас рассчитывают, как подвести своих клиентов в нужной «кондиции» к 2025 году, как собрать для них максимально возможные деньги. Но все не так просто. В руководстве НБА сидят не дураки.

Наверняка они еще больше ужесточат правила, связанные с тампирингом и танкингом, с общением игрока с командами (или представителями) до официально разрешенных переговоров. Возможно, даже дойдет до прослушек. Поэтому, естественно, сговор игроков между собой или игроков одного агента будет жестко пресекаться. Не исключено, что будет ограничение на количество игроков от одного агента в одной команде.

Причина противодействия со стороны НБА понятна. Никто в лиге не хочет создавать условия для появления команды-династии в НБА. Худший сценарий для НБА в принципе — три и больше побед в чемпионате для одной команды. Извечно слабые рынки, например Миннесота или Детройт, еще больше потеряют свою значимость. Возникнет очередная необходимость в дотациях, как это было недавно с «Нью-Орлеанс». Интересно выглядело бы наказание не только рублем (долларом), но снятием очков (в случае НБА — снятием победы, так как подсчет очков за победы не ведется).

Еще больше рекламы и больше власти ТВ

Что несут контракты для конечного потребителя? Во-первых, увеличение платы за кабельное телевидение для зрителей. Во-вторых, увеличение количества игр на национальном телевидении. Борьбу за время и за зрителя никто не отменял. В-третьих, более гибкий график игр, так как придется еще больше подстраиваться под телевидение. Именно ТВ будет диктовать время начала игр, а не НБА.

В-четвертых, надо будет находить компромиссы для показа в Азии. В-пятых, рекламы будет еще больше. В-шестых, и это самое главное, все это даст толчок развития технологий. С точки зрения оформления продукта должен быть качественный скачок.

The @ConnecticutSun tie up the series with the 79-68 win over the Chicago Sky ??? pic.twitter.com/h2DQYwXd3w — NBA TV (@NBATV) October 1, 2021

Уже сейчас известно, что Лига будет проводить ежегодное ТВ-шоу по итогам сезона. Естественно, что женская НБА получит свою порцию освещения на национальном телевидении. Вероятно, что «перепадет» и Лиге развития.

Команды и их владельцы в данной ситуации будут поставлены в новые рамки и столкнутся с новыми вызовами. Увеличатся все косты на обслуживание команды и ведение бизнеса. Хватит этих полученных средств от контракта на покрытие этих расходов? Покажет время.

Тимур Ганеев, Александр Невзгода