«Бруклин» создал идеальные условия для Дюранта. Глубина состава и почти 200 миллионов за 4 года

В НБА есть главные претенденты на следующий титул?

Начало августа отлично складывается для Кевина Дюранта. В прошедшие выходные он стал трехкратным олимпийским чемпионом и был признан MVP Игр-2020, а также продлил контракт с «Бруклином». За четыре года форвард заработает 198 миллионов долларов. В НБА фигурировали и большие суммы. Яннис Адетокумбо получил 228 миллионов (2020 год), Тре Янг — 207 (2021), Рассел Уэстбрук — 207 (2017), Стефен Карри — 201 (2017). Правда, все эти соглашения были рассчитаны на пять лет. У Дюранта — на четыре. В сезоне-2021/22 он получил 42 миллиона, в 2022/23 — 44,1, в 2023/24 — 47,6, в 2024/25 — 51,2.

Взгляд на Восток

Дюрант стал первым представителем «Большого трио» «Нетс», кто получил продление. У Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга также есть такая возможность. Борода может получить 161 миллион за три года, Ирвинг — 181 миллион за четыре года. Если Кайри не продлится в этом сезоне, то следующим летом он сможет получить максимальный контракт на 235 миллионов на пять лет.

Кей Ди. отвечая на вопрос, может ли «Большое трио» надолго остаться в «Бруклине», ответил утвердительно. Ему нравится окружение. Плюс в «Нетс» остались Блэйк Гриффин, который будет играть в сезоне-2021/22 за скромные 1,7 миллиона, и Брюс Браун (4,7 миллиона). Также команда здорово поработала на рынке свободных агентов, подписав многоопытного Джеймса Джонсона и Патти Миллса — лидера сборной Австралии, попавшего в символическую пятерку Олимпийских игр в Токио.

В составе еще есть отличный шутер Джо Харрис, Джевон Картер (запасной разыгрывающий) и набор хороших новичков — Кэмерон Томас и Дэйрон Шарп. Не очень понятно, что с позицией центрового (Деандре Джордан уже не тот), но в целом набор исполнителей позволяет Стиву Нэшу играть и без чистого пятого номера.

У «Бруклина» собирается суперкоманда. Это еще больше привлекает внимание к Востоку. «Милуоки» сохранил чемпионский состав, «Филадельфии» нужен хороший трейд, обновился «Нью-Йорк», «Атланта» продлила Тре Янга, «Чикаго» с Лонзо Боллом, Заком Лавином и Демаром Дерозаном будет претендовать на плей-офф, «Бостон» вновь постарается реализовать потенциал своих звезд (Тейтум/Смарт/Браун), есть вера и в «Орландо»... Учитывая, какие проблемы испытывают клубы Запада, кроме «Лейкерс», высока вероятность, что чемпион вновь будет с Восточного побережья.

«Претендентам на титул нужна мощная скамейка»

Перспективы «Нетс» и тенденции рынка НБА «СЭ» обсудил с президентом Единой лиги ВТБ, членом совета директоров «Бруклина» Сергеем Кущенко.

— Команды НБА, которые претендуют на титул, комплектуются через призму ковида и травм, — отметил Сергей Кущенко. — В прошлом сезоне именно эти два фактора были ключевыми в борьбе за титул. Звезды получали повреждения, а их коллективы терялись в плей-офф. Сыграть 82 матча регулярки, возможный плей-ин, а потом и полноценный плей-офф — очень энергозатратно. Сохранить лидеров до самых важных матчей непросто. Поэтому нужна мощная скамейка, которая будет играть важную роль. В «Бруклине» это понимают и работают над глубиной состава. Охота идет на людей, которые могут вырасти в ротации. Например, в свое время мы брали Спенсера Динуидди. Разыграли в G-лиге, дали шанс в первой команде. Он сам много трудился, не выходил из зала, поднял свой атлетизм. И этим летом подписал контракт с «Вашингтоном» на 62 миллиона.

«Лейкерс» комплектуются по старинке. Три звезды — и поехали дальше. Мне кажется, что это может негативно на них сказаться. Одна, вторая травма может вновь привести к вылету в первом раунде. В НБА от этого надо страховаться.

— Могли бы выделить топ-3 фаворитов сезона?

— Все будет понятно к декабрю-январю. Сейчас сложно делать какие-то прогнозы из-за ряда факторов. Перед началом этого сезона был гораздо более длительный отдых, ряд команд кардинально обновились. Чтобы сыграться, нужно около двух месяцев. Еще важный момент — медицина. Чтобы игроки не болели, а если они все-таки заболеют, то как будут выходить из этого состояния. Это все очень непросто. Коронавирус очень сильно влияет на функционал.

— У Дюранта огромная мотивация выиграть титул?

— В душу каждому игроку не заглянешь. Но если наше «Большое трио» будет думать так: сегодня у меня не идет, отдам мяч партнеру, пускай он забивает... Так не выиграть титул. Поэтому я вижу мотивацию у Дюранта как раз в части коммуникации со своими партнерами, которые, чего скрывать, подбирались под него. Если каждый будет выполнять ту роль, которая будет ему прописана, результат придет. Яркий пример — Джо Харрис, поражавший процентом реализации трехочковых в регулярке. В плей-офф, когда он играл с «Большим трио», он практически остался без мяча. Когда Харден и Ирвинг получили травмы и он вновь получил возможность атаковать, то бросок практически ушел. И решающий трехочковый в серии с «Милуоки» он промазал, хотя в регулярке попал бы его с закрытыми глазами.

— Удивились решению Гриффина остаться в «Бруклине»?

— Он сделал это ради возможности побороться за чемпионский перстень. У Блэйка была очень тяжелая карьера. Нелепая травма перед первым профессиональным сезоном, потом длительная история с «Клипперс», которая так и не завершилась большим успехом, болезненный переезд в «Детройт». В «Бруклине» у него наконец-то появился шанс выиграть титул.