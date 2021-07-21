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«Милуоки» стал чемпионом НБА впервые за 50 лет. Почему это важно?

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 10:30
«Милуоки» становится чемпионом НБА впервые за 50 лет. Фото USA Today Sports
«Милуоки» становится чемпионом НБА впервые за 50 лет. Фото USA Today Sports
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Яннис заслужил титул своей преданностью «Бакс», Крис Пол упустил главную серию в жизни.

НБА. Плей-офф. Финал. Шестой матч
Милуоки — Финикс — 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)
М: Я.Адетокунбо (50+13 подборов), Миддлтон (17), Холидэй (12).
Ф: Пол (26), Букер (19), Краудер (15+13 подборов).
Счет в серии: 4-2

«Милуоки» переиграл «Финикс» в шестом матче финальной серии НБА (105:98, 4:2) и во второй раз в истории стал чемпионом НБА. Эту победу смело можно назвать волевой, первые два матча остались за Крисом Полом и компанией. Болельщикам «Бакс» пришлось ждать титула 50 лет — последний раз клуб из Висконсина завоевывал кубок Ларри О'Брайна в далеком 1971 году. Тогда это была команда Карима Абдул-Джаббара и Оскара Робертсона. Сейчас у «Милуоки» не менее харизматичные лидеры.

Публикация от NBA (@nba)

Великий «Алфавит»

Особняком стоит Яннис Адетокумбо. «Алфавит» стал самым результативным игроком шестого матча, набрав 50 очков и 14 подборов. Также он добавил 5 блок-шотов. Но не это главное. Перед началом серии, две недели назад, мало кто верил, что 26-летний грек сможет показать себя с лучшей стороны. Во время четвертой встречи серии против «Атланты» в финале «Востока» он повредил левое колено. С тех пор Яннис восстанавливается после травмы. Его участие в первых двух встречах было под большим вопросом. Но форвард не только играл через боль, но и делал это максимально эффективно.
Адетокумбо стал всего вторым баскетболистом в истории, трижды набравшим как минимум 40 очков и 10 подборов в финале НБА. Прошлый раз подобное достижение покорялось легендарному центровому «Лейкерс» Шакилу О'Нилу в 2000 году.

Еще один важный момент. В декабре прошлого года Яннис продлил контракт с «Милуоки» на 5 лет (начиная с сезона-2021/22). Хотя грек мог бы спокойно дождаться окончания контракта, а летом 2021-го присоединиться к тому же «Майами», «Лейкерс», «Торонто» или «Далласу». Эти команды очень хотели его. Согласитесь, что там у грека было бы больше шансов на титул. Но Яннис остался верен своей франшизе и принес ей долгожданное чемпионство.

После победы в шестом матче форвард не смог сдержать слез. В своей речи Адетокумбо поблагодарил за доверие «Бакс». Этот клуб выбрал Янниса под 15-м пиком драфта-2013 и сразу дал юному баскетболисту из второго греческого дивизиона игровое время: «Благодарю «Милуоки» — вы в меня верили, — заявил Яннис. — И я всегда доверял своей команде. Я хотел завоевать титул именно здесь, в этом городе и с этими парнями. Счастлив, что нам все-таки удалось это сделать».

Парень, которого нашли на задворках европейского баскетбола, добавил к двум титулам MVP чемпионский перстень и звание MVP финальной серии. Напомним, что произошло это в тот же год, когда MVP регулярного сезона стал другой иностранец — серб Никола Йокич. Такая тенденция приведет к увеличению иностранцев в НБА. И увеличение присутствия бренда НБА по всему миру.

Другие герои

Не менее важную роль в чемпионстве «Бакс» сыграл и Крис Миддлтон. В 2013 году он перешел из «Детройта» в «Милуоки» в качестве довеса к Брэндону Найта. Но если Найт запомнился тем, что через него смертельный данк исполнил Деандре Джордан, то Миддлтон стал легендой клуба.

Крис прогрессировал каждый год и по итогам чемпионата-2017/18 впервые перешагнул рубеж 20 очков в среднем за матч (20,1). Уже через два года он едва не вошел в ряды элитных снайперов, завершив регулярку с 49,7% точности бросков с игры, 41,5% точности трехочковых и 91,6% точности штрафных. Тем не менее, Миддлтону долго отказывали в звездном статусе (впервые был приглашен на All-Star только в 2019 году), критиковали за провалы в плей-офф и неумение тащить команду за собой в критические моменты.

В этом плей-офф 29-летний форвард все доказал своим недоброжелателям. А его 40 очков в четвертом матче финальной серии и выдающая защита в играх с «Бруклиным» и «Атлантой» еще надолго останутся в памяти фанатов НБА.
Если Миддлтон стал героем четвертого матча с «Финиксом», то пятую, возможно решающую игру, затащил Дрю Холидэй. В решающем владении он буквально выгрыз мяч у Кевина Букера и помог Яннису поставить эффектную точку в матче.

Забавно, что Дрю могло не оказаться в «Бакс». По информации инсайдеров, осенью 2020 года боссы «Милуоки» выбирали между ним и Крисом Полом. И после долгих раздумий все-таки предпочли Холидэя, хотя предыдущая команда разыгрывающего — «Нью-Орлеан» даже не вышла в плей-офф в сезоне-2019/20.

В целом нынешний состав «Бакс» очень напоминает чемпионскую команду «Далласа» образца 2010 года (не учитывая размеры и физику). Адетокумбо — это Дирк Новицки. Похожие изоляции, подборы, решающие броски. Кидд — Холидэя. Джеффа Тига можно сравнить Родригом Бобуа (хоть оба и играли мало, но приносили пользу в мусорное время). Джейсон Терри очень похож на Пэта Коннотона или Донте Дивинченцо. Миддлтон — это общая версия между Кэроном Батлером (по игре в защите на ногах) и Шона Мэриона (по атакующему потенциалу). Тайсон Чендлер и Брук Лопес практически идентичные игроки.

Тенденции

Второй год подряд габариты решают. Более крупная команда побеждает в финальной серии. На всех позициях игроки «Бакс» превосходили в росте своих оппонентов из «Санс». Это констатация факта и от этого никуда не деться.

Радоваться чемпионству «Бакс» должна сама НБА во главе с комиссионером Адамом Сильвером. Смена чемпиона всегда идет на пользу лиги и говорит о высокой конкуренции. «Торонто» выиграл титул впервые в истории (в сезоне-2019/20), «Лейкерс» — впервые за 10 лет, теперь наступила очередь «Милуоки». Конечно, в последние годы НБА была далека до уровня конкуренции в MLB, но, тем не менее, эта хороший шанс для Сильвера получить еще больший интерес со стороны инвесторов и болельщиков по всему миру.

Плюс не стоит забывать, что «Милуоки» — команда с маленького рынка, а Висконсин — очень маленький рынок. Так что победа «Алфавита» и компании позволит экономически развиваться всему штату.
Если говорить про «Финикс», то, к сожалению, команда в ближайшие годы вряд ли не сможет рассчитывать на финал НБА. У Криса Пола еще есть год негарантированного контракта (опция игрока), но, келика вероятность, что он уйдет. Возможно, к Леброну Джеймсу. А без ключевого разыгрывающего — это совершенно другая команда.
Еще одна печальная статистика Пола. Как сообщает ESPN, 36-летний ветеран стал первым баскетболистом, проигравшим четыре серии плей-офф, в которых его команда вела со счетом 2-0 (учитываются только серии до четырех побед).

У остальных лидеров «Санс» гарантированные контракты, но сейчас кажется, что был ключевой момент для пристраивания франшизы упущен. Победа могла превратить «Финикс» в потенциальную команду-династию, поражение загнала их в не очень непростую ситуацию. Сможет ли Букера тащит команду без Пола — большой вопрос.

У «Милуоки» из ключевых игроков, кроме Пи Джей Такера, все остаются на следующий год. Так что «Бакс» продолжат свою победную поступать и помешать им на Востоке, похоже, может только звездный «Бруклин».

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