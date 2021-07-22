«Санс» — команда не только Пола и Букера.

Самый трогательный момент финальной серии НБА — поздравление игроков «Милуоки» с чемпионским титулом от главного тренера соперников Монти Уильямса. После тяжелой пресс-конференции, где 49-летний специалист едва сдержал слезы, он отправился в раздевалку соперников и произнес отличную речь. «Поздравляю с победой, игроков, тренеров — сказал Монти. — Спасибо за этот великолепный опыт. Благодаря вам я стал сильнее как тренер, мы стали сильнее как команда».

«You made me a better coach, you made us a better team.»@Suns HC Monty Williams congratulates the @Bucks in the locker room after Game 6 ? pic.twitter.com/5VT9CiOm0s — NBA TV (@NBATV) July 21, 2021

148 км/ч по встречной

Поражение в финальной серии Уильямс назвал самой сильной болью, которую он испытывал в качестве главного тренера в НБА. До «Финикса» Монти возглавлял «Новый Орлеан» (2010-2015). При нем Энтони Дэвис превратился в суперзвезду НБА, а команда заметно прогрессировала. За пять лет они дважды вышла в плей-офф Запада. После ухода Уильямса «Пеликанс» лишь однажды попали в топ-8, потеряли Дэвиса, а сейчас пытаются выстроить команду вокруг Зайона Уильмяса (чтобы удержать первого номера драфта в Луизиане, пришлось даже досрочно расстаться с опытным тренером Стэном ван Ганди).

Anthony Davis pens open letter about former coach Monty Williams after wife Ingrid's death https://t.co/S4fjMTH1lo pic.twitter.com/iatsDmBuVM — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2016

Тренерский же талант Монти, который также провел добротную игровую карьеру в НБА, продолжал быть востребованным. В 2015 году его позвали на позицию первого ассистента в «Оклахому», но в середине сезона-2015/16 в его жизни произошла трагедия. 10 февраля 2016 года жена Уильямса, Ингрид, скончалась от травм, полученных в результате автомобильной аварии. Автокатастрофа случилась после столкновения с вылетевшей на встречную полосу машиной. Виновница происшествия ехала со скоростью 148 км/ч и скончалась на месте.

Monty Williams' Wife Passes Away In Car Accident At Age 44 https://t.co/5M3yOjsLAG pic.twitter.com/wUBo65OO4O — DraftManager (@Draft_Manager) February 12, 2016

У Монти осталось пятеро несовершеннолетних детей. Чтобы ухаживать за ними и помочь пережить потерю, тренер взял паузу в карьере.

— Когда мне тяжело, то я думаю о том, что жена бы ударила меня, если бы я сидел дома и скулил о том, что происходит с моей жизнью, — сказал Уильямс. — Это не снимает боли, но я понимаю, что уныние — это грех. Ты не можешь сдаться, не можешь взять и бросить свое любимое дело. Бог заставляет нас работать и возвращаться к нормальной жизни.

На похоронах присутствовали все игроки и сотрудник фронт-офиса «Тандер», а также ради Уильямса в Оклахому прилетели многие знаменитые игроки и тренеры, среди которых Грегг Попович, Тим Тибодо, Док Риверс, Крис Пол, Эвери Джонсон, Тим Данкан, Энтони Дэвис и многие другие.

— Многие друзья купили билеты на самолет туда и назад, и все ради того, чтобы провести несколько часов со мной. Мне и моей семье очень приятно видеть это, — отметил Монти.

Максимально приблизился к титулу

В 2018 году Уильямс вернулся к тренерской работе (вошел в тренерский штаб «Филадельфии»), а в мае 2019 года был назначен главным тренером «Финикса». Он сменил Игора Кокошкова, который стал первым главным тренером клуба НБА, родившимся за пределами Северной Америки.

Правда, достичь успеха Игору с ходу не удалось. «Санс» заняли последнее место на «Западе», одержав всего 19 побед в регулярке.

— В «Финиксе» мы столкнулись с завышенными ожиданиями владельцев клуба и болельщиков, которые видели команду в плей-офф, — рассказывал «Известиям» помощник Кокошкова Коди Топперт. — Хотя эксперты еще перед началом сезона говорили, что «Санс» одержат максимум 20 побед. Поэтому я категорически не согласен с увольнением главного тренера. Но у всех разный взгляд на вещи. Жеребко сказал, что сезон «Финикса» был новой серией фильма «Миссия невыполнима». Согласны? Очень точная формулировка. У нас было много молодых и талантливых игроков, и поодиночке многие из них — потенциальные суперзвезды НБА. Но как команда они были не готовы к борьбе в сильнейшей лиге мира. Мы уступали более опытным коллективам на ментальном уровне. Поэтому 19 побед в сезоне — это результат, который отражал реальность.

Кокошков заложил отличную базу игрокам, а Монти продолжил их планомерное развитие. Первый номер драфта НБА-2018 Деандре Эйтон и Девин Букер действительно приблизились к статусу суперзвезд, возмужал Микэл Бриджес, удачно вписались в состав Кэмерон Джонсон и Дарио Шарич. В сезоне-2019/20 «Санс» остановился в одной победе от плей-офф (34-39), а болельщики наконец-то поверили в возрождение команды.

2015 Monty Williams was fired after taking the Pelicans to the playoffs.



2016 he was lost his wife in a tragic accident.



Did he give up? No. He worked on himself, raised his kids, bettered himself. Came back to coaching, and now his team is 2 wins away from winning it all.. pic.twitter.com/mRW9IKqXO9 — Andrew (@AndrewLeezus) July 9, 2021

В ноябре 2020 Уильямс воссоединился с Крисом Полом после того, как последний раз тренировал его еще в 2011 году, когда они были в «Нью-Орлеане». Вместе они дотащили команду до финала («Финикс» стал вторыми в регулярке), в плей-офф убрав со своего пути «Лейкерс» Леброна, «Денвер» с MVP Йокичем и звездный «Клипперс» (пусть и без травмированного Кавая). А Уильямс был назван тренером года по версии Ассоциации тренеров НБА (NBCA).

— Совпало много факторов. Три потенциальные суперзвезды НБА — Букер, Бриджес, Эйтон — вышли на чемпионский уровень, — недавно говорил «СЭ» Коли Топперт. — Во многом этому способствовало подписание Криса Пола. Кто бы что ни говорил про его возраст, Крис — суперзвезда, человек, способный выстроить игру команды за короткий период времени. Многоопытный Джей Краудер добавил команде защитных скиллов. Кэмерон Пэйн, Кэмерон Джонсон и Дарио Шарич хорошо усиливают игру со скамейки. Так что «Финикс» был реальной силой на Западе, но, как вы правильно сказали, далеко не главным фаворитом. Команде Уильямса помогли травмы многих лидеров соперника. Поэтому на Западе так слабо выступили «Голден Стэйт», «Лейкерс», «Клипперс» не смог оказать достойное сопротивление «Финиксу» без Кавая. С другой стороны, травмы — это часть нашего спорта. Они всегда влияют на результат. «Финикс» тоже терял Пола, но смог пережить эти моменты.

В финале «Финикс» считался фаворитом, вел 2:0 у «Милуоки», но затем уступил четыре игры подряд. Адетокунбо и его партнеры празднуют чемпионство, но Уильямс и Пол также были достойны титула. Хочется, чтобы звездный разыгрывающий остался на следующий сезон в «Санс» и вновь помог молодой команде Монти быть грозной силой на «Западе».