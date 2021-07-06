Коди Топперт поделился своими ожиданиями от противостояния «Санс» и «Бакс», а также революции в NCAA и убыточности европейского баскетбола.

В ночь со вторника на среду по Москве начнется финальная серия НБА, где сойдутся «Финикс» и «Милуоки». Представители Западной конференции выглядят фаворитами этого противостояния. Во время четвертой встречи серии против «Атланты» в финале «Востока» лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо повредил левое колено. С тех пор он восстанавливается после травмы. Его шансы сыграть в первой игре минимальны. Грек, скорее всего, примет участие в серии, но будет ли он готов к противостоянию против Деандре Эйтона — большой вопрос.

Плюс у «Финикса» гораздо глубже скамейка, они больше отдыхали перед финалом (довольно легко прошли «Клипперс» в финале конференции, «Милуоки» потребовалось максимальное количество игр с «Атлантой»), имеют преимущество своей площадки. Наконец, в составе «Финикса» есть великий Крис Пол, который всю карьеру ждал выхода в финал: 16 лет, пять команд, множество обидных поражений и травм. Сейчас при поддержке Букера, Эйтона, Бриджеса и Краудера у него появился великолепный шанс перечеркнуть все прошлые неудачи. В этом уверен и наш эксперт — экс-тренер «Финикса» (в сезоне-2018/19), а ныне член тренерского штаба «Мемфис Тайгерс» (NCAA) Коди Топперт.

Если бы не травмы, «Бруклин» бы играл в финале

— Ваши ожидания от финала НБА?

— Думаю, что, несмотря на все предстартовые расклады в пользу «Финикса», в финале нас ждет серьезная борьба. В серии с «Атлантой» команда Майка Буденхольцера доказала, что может выигрывать и без своего лидера. Конечно, потеря Янниса существенна, и уже можно говорить, что он вряд ли сможет сыграть в свою силу (если вообще сможет). Но там есть другие опции в атаке. Без Адетокумбо много возможностей для бросков появится у Лопеса, Миддлтона и Холидэя. Да, у «Бакс» не очень высокий процент реализации трехочковых, но команда может играть разнообразно.

При этом если серия затянется до шестого матча, то глубина скамейки «Финикса» должна сыграть свою роль. Плюс, на мой взгляд, икс-фактором финала станет Крис Пол. Он слишком долго шел к этому финалу, чтобы упустить титул. Думаю, что в каждой игре Пол будет играть с такой же самоотдачей, как в шестом матче с «Клипперс» (41 очко, 8 передач, 7/8 — трехочковых).

— Вряд ли кто-то рассчитывал увидеть «Финикс» в финал НБА. За счет чего команда так преобразилась в этом году? (В прошлом сезоне команда Монти Уильямса заняла 10-е место на Западе и не смогла выйти в плей-офф. — Прим. «СЭ»)

— Совпало много факторов. Три потенциальные суперзвезды НБА — Букер, Бриджес, Эйтон — вышли на чемпионский уровень. Во многом этому способствовало подписание Криса Пола. Кто бы что ни говорил про его возраст, Крис — суперзвезда, человек, способный выстроить игру команды за короткий период времени. Многоопытный Джей Краудер добавил команде защитных скиллов. Кэмерон Пэйн, Кэмерон Джонсон и Дарио Шарич хорошо усиливают игру со скамейки. Так что «Финикс» был реальной силой на Западе, но, как вы правильно сказали, далеко не главным фаворитом.

— Другим командам помешали травмы?

— Да, этот сезон запомнится по многочисленным травмам. Все команды теряли своих лидеров. Поэтому на Западе так слабо выступили «Голден Стэйт», «Лейкерс», «Клипперс» не смог оказать достойное сопротивление «Финиксу» без Кавая. С другой стороны, травмы — это часть нашего спорта. Они всегда влияют на результат. «Финикс» тоже терял Пола, но смог пережить эти моменты.

— Вас больше впечатлил плей-офф на «Востоке»?

— Безусловно. Две сумасшедшие полуфинальные серии, где все решалось в седьмом матче. Суперигра Тре Янга, возрождение «Никс», «Бруклин» собрал состав из суперзвезд. Опять же если бы не травмы Кайри и Хардена, то именно они бы играли в финале НБА.

— Стив Нэш пришел в профессию тренера всерьез и надолго?

— У него хорошие перспективы, чтобы закрепиться на позиции главного тренера. У Стива есть лидерские качества, он умеет находить подход даже к самым сложным персонажам. Было бы красиво, если бы он в первый же год принес «Бруклину» титул. Но у них еще будет возможность выиграть титул в следующем сезоне.

Многие игроки НБА вакцинировались от коронавируса

— Никола Йокич стал MVP НБА. Как оцените тренд на присуждение главной награды неамериканским игрокам?

— Это правильный тренд. НБА — лучшая лига мира, где играют самые сильные баскетболисты из разных стран. В этом году всерьез на приз MVP помимо Йокича претендовали Эмбиид, Адетокумбо и отчасти Дончич. Все они родились за пределами США. Это очень круто для привлекательности лиги. Уверен, что НБА и дальше будет поощрять иностранных игроков. Если же говорить про Йокича, то он полностью заслужил свой приз. Не пропустил ни одной игры регулярки, был очень эффективен и стабилен.

— Хотя в плей-офф он ничего не смог поделать с «Финиксом».

— Плей-офф — это совершенно другая история. Но вы правы, что в полуфинале Запада Эйтон очень качественно закрыл Йокича в защите. Плюс тренерскому штабу «Финикса» удалось нейтрализовать и другие опции «Денвера» в атаке, особенно это касается Портера.

— В США более 65% населения вакцинировались от коронавируса. Как игроки НБА отнеслись к вакцинированию?

— Я знаю, что многие игроки НБА вакцинировались, но не готовы говорить об этом публично. Не знаю, почему так происходит.

—Как вы отнеслись к новым правилам NCAA, которые позволяют спортсменам зарабатывать на использовании своего имени и изображения?

— Рад, что NCAA наконец-то предоставила студентам возможность легально зарабатывать. У нынешнего поколения игроков есть много ресурсов для этого, особенно когда речь заходит про социальные сети. Баскетболисты давно этого хотели и добились своего. Теперь самое важное, чтобы это не мешало их развитию, чтобы большие контракты (а ряд перспективных игроков их получат) не вскружили им голову. Тут очень важно, чтобы родители включились в этот процесс и полностью контролировали его. Ну и в целом для индустрии это большой плюс — баскетбольный рынок еще больше расширился для различных интеграций.

Топ-игроки стоят больших денег, тут нет сомнений. Даже если ты студент. Условно — почему баскетболист таланта Леброна или Зайона не может заключать рекламные контракты? Хотя тебя обсуждает вся страна... Плюс не забывайте, что NCAA тоже генерирует очень солидные доходы. На телеправах, спонсорах. А игроки, благодаря которым лига зарабатывает, не могут ничего. Это странно.

Для меня загадка, почему европейский баскетбол является убыточным

— Что думаете о составе сборной США на Олимпийские игры? Команда избежит такого провала, как на последнем чемпионате мира?

— Грегг Попович получил тот состав, который хотел. Практически все пошли ему навстречу, поэтому практически нет сомнений, что золото вновь будет у США. Хотя в последние годы баскетбол на уровне сборных стал менее предсказуемым.

— Следили за Евролигой в прошедшем сезоне? Кого бы выделили из игроков?

— Активно следил за «Фенербахче» моего друга Игора Кокошкова. Жаль, что вспышка коронавируса в команде помешала им в борьбе за выход в «Финал четырех» с ЦСКА. У «Барселоны» был сумасшедший по именам состав для европейского баскетбола, но титул взял «Анадолу Эфес». Более сыгранная команда. Удивил «Зенит» и «Бавария». Если говорить про баскетболистов, то очень хорош был Факундо Кампаццо. Не зря он уехал в НБА и сразу же занял свое место в ротации «Денвера». Еще бы выделил двух игроков, которые могли бы проделать подобный путь: Кори Хиггинс и Кевин Пангос.

— Вы видите Пангоса в ростере клуба НБА?

— Мне кажется, что он способен получать игровое время в ряде клубов Лиги.

— А что скажите про тренеров?

— В Евролиге работают очень сильные специалисты. Выделю Ясикявичюса, Мессину, Кокошкова и Паскуаля. Эти тренеры очень высокого уровня, которые способны хоть сегодня возглавить клуб в НБА. В целом уровень Евролиги очень высокий. Несмотря на то что НБА каждый год высасывает оттуда сильнейшие кадры. Единственное, для меня загадкой является то, что европейский баскетбол убыточный и клубы практически ничего не зарабатывают.