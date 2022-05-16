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Букер о разгроме от «Далласа» в седьмом матче: «Нам просто надрали задницы»

Защитник «Финикса» Букер прокомментировал разгромное поражение от «Далласа» в седьмом матче
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал разгромное поражение от «Далласа» (90:123) в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА.

«Нам просто надрали задницы. Это была старая добрая порка, от начала до конца матча. Что в этом поражении самое обидное? То, что мы проиграли. Это самое важное. Ну, и то, как это произошло. Нужно принять это поражение по-мужски. Принять это и двигаться дальше», — цитирует Bleacher Report Букера.

«Даллас» выиграл серию у «Финикса» со счетом 4-3 и вышел в финал Западной конференции.

В финале Западной конференции «Даллас» сыграет против «Голден Стэйт». Первый матч серии пройдет 19 мая, начало — в 04.00 (мск).

Источник: https://bleacherreport.com/articles/10035914-suns-devin-booker-on-game-7-loss-to-mavs-it-was-a-good-old-fashioned-ass-whooping
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