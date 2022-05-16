Дончич о выходе в финал Западной конференции: «Ни у кого не получится стереть улыбку у меня с лица»

Защитник «Далласа» Лука Дончич прокомментировал выход в финал Западной конференции плей-офф НБА.

«Ни у кого не получится стереть улыбку у меня с лица. Я просто счастлив. Мы заслужили это. Мы тяжело играли в течение всей серии. Может быть, пару матчей мы не были собой, но мы приехали сюда (в «Финикс». — Прим. «СЭ») заявить о себе. Мы верили в успех. Все в раздевалке верили. Поэтому я просто счастлив», — цитирует Дончича ESPN.

«Даллас» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Финикс» — 123:90.

Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

«Даллас» вышел в финал Западной конференции и сыграет с «Голден Стэйт». Первый матча серии состоится 19 мая. Начало — в 04.00 мск.