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Сегодня, 09:35

Крис Пол сообщил, что не собирается завершать карьеру после вылета «Финикса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол сообщил, что не собирается завершать карьеру после поражения в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА от «Далласа» (90:123).

«Мы вернемся в следующем году. Я не собираюсь заканчивать карьеру», — приводит Bleacher Report слова Пола.

«Финикс» проиграл «Далласу» в серии со счетом 3-4. В финале Западной конференции «Маверикс» сыграют с «Голден Стэйт».

Контракт 37-летнего Пола с «Финиксом» рассчитан до 2025 года. Баскетболист ни разу не становился чемпионом НБА, лучшим достижением для него является финал плей-офф в сезоне-2020/21 в составе «Финикса». Тогда «Санз» уступили «Милуоки» в серии со счетом 2-4.

Источник: https://bleacherreport.com/articles/10035916-suns-chris-paul-says-hes-not-retiring-after-game-7-loss-well-be-right-back-here
БК Финикс Санс
Крис Пол
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