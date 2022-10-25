«Юта» проиграла «Хьюстону», «Чикаго» одолел «Бостон»
«Юта» проиграла «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:114.
Самым результативным игроком «Хьюстона» стал Кевин Портер, набравший 28 очков. Лучшим у гостей стал Джордан Кларксон — 17 очков.
В другой встрече «Чикаго» обыграл «Бостон» — 120:102.
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«Хьюстон» — «Юта» — 114:108 (21:18, 30:27, 26:28, 37:35)
25 октября. Хьюстон. Toyota Center.
«Чикаго» — «Бостон» — 120:102 (30:39, 35:15, 35:25, 20:23)
25 октября. Чикаго. United Center.
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