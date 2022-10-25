31 очко Лилларда принесло «Портленду» победу над «Денвером»

«Портленд» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 135:110.

Самым результативным игроком «Трэйл Блэйзерс» стал разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард, набравший 31 очко.

В составе «Наггетс» самый результативный игрок форвард Аарон Гордон — 26 очков.

«Портленд» одержал четыре победы в четырех матчах и занимает первое место на «Западе». «Денвер» находится на 10-й строчке, имея на счету две победы в четырех играх.

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«Портленд» — «Денвер» — 135:110 (23:31, 32:30, 44:25, 36:24)

25 октября. Портленд. Moda Center.