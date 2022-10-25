37 очков Дюранта не помогли «Бруклину» обыграть «Мемфис»

«Бруклин» проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:134.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 35 очков. Самым результативным у гостей стал Кевин Дюрант — 37 очков, пять подборов и четыре передачи.

В другом матче «Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» со счетом 115:106.

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«Мемфис» — «Бруклин» — 134:124 (39:34, 25:35, 45:28, 25:27)

25 октября. Мемфис. FedExForum.

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 106:115 (28:39, 29:28, 14:36, 35:12)

25 октября. Миннеаполис. Target Center.