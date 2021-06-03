«Юта» пробилась во второй раунд плей-офф НБА
«Юта» обыграла «Мемфис» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (126:110). «Джаз» выиграли серию — 4-1.
Следующим соперником «Юта» будет победитель противостояния «Клипперс» против «Далласа».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Юта» — «Мемфис» — 126:110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34)
Ю: Митчелл (30 + 10 передач), Кларксон (24), Гобер (23 + 15 подборов).
М: Морэнт (27 + 11 передач), Брукс (27), Валанчюнас (18).
Счет в серии: 4-1
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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