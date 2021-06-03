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«Юта» пробилась во второй раунд плей-офф НБА

06:58
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«Юта» обыграла «Мемфис» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (126:110). «Джаз» выиграли серию — 4-1.

Следующим соперником «Юта» будет победитель противостояния «Клипперс» против «Далласа».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Юта» — «Мемфис» — 126:110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34)

Ю: Митчелл (30 + 10 передач), Кларксон (24), Гобер (23 + 15 подборов).

М: Морэнт (27 + 11 передач), Брукс (27), Валанчюнас (18).

Счет в серии: 4-1

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