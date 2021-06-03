Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Даллас» переиграл «Клипперс»

07:47
Теги:

«Даллас» обыграл «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (105:100). «Маверикс» вышли вперед в серии — 3-2.

Следующая игра состоится 4 июня.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Клипперс» — «Даллас» — 100:105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16)

К: Джордж (23 + 10 подборов), Джексон (20), Леонард (20).

Д: Дончич (42 + 14 передач), Хардуэй (20).

Счет в серии: 2-3.

Читайте также

Франция в большинстве обыграла Уэльс
Опасно для здоровья: Онколог назвал продукты, которых стоит избегать
Милонов предложил лишить коллекторов пенсии
Умер актер и каскадер Андрей Погребинский

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд