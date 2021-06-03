«Даллас» переиграл «Клипперс»
«Даллас» обыграл «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (105:100). «Маверикс» вышли вперед в серии — 3-2.
Следующая игра состоится 4 июня.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Клипперс» — «Даллас» — 100:105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16)
К: Джордж (23 + 10 подборов), Джексон (20), Леонард (20).
Д: Дончич (42 + 14 передач), Хардуэй (20).
Счет в серии: 2-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю