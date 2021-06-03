«Атланта» вышла во второй раунд плей-офф НБА
«Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (103:89). «Хокс» выиграли серию — 4-1.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланта» Трей Янг, набравший 36 очков.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Нью-Йорк» — «Атланта» — 89:103 (21:21, 26:31, 15:22, 27:29)
Н: Рэндл (23 + 13 подборов), Барретт (17), Буллок (12), Беркс (12).
А: Янг (36), Хантер (15), Капела (14 + 15 подборов).
Счет в серии: 1-4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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