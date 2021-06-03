Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Атланта» вышла во второй раунд плей-офф НБА

05:15
Теги:

«Атланта» переиграла «Нью-Йорк» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (103:89). «Хокс» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланта» Трей Янг, набравший 36 очков.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 89:103 (21:21, 26:31, 15:22, 27:29)

Н: Рэндл (23 + 13 подборов), Барретт (17), Буллок (12), Беркс (12).

А: Янг (36), Хантер (15), Капела (14 + 15 подборов).

Счет в серии: 1-4.

Читайте также

Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
В России заработали сотни сайтов мошенников для продажи ответов на ЕГЭ
Саратовская учительница пойдет под суд за двойное убийство
Видео: Моргенштерн в больнице обматерил сам себя

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд