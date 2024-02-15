«Лейкерс» обыграли «Юту». Дэвис оформил дабл-дабл

«Лейкерс» на выезде переиграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 138:122. Форвард гостей Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 39 очков и 15 подборов.

В других встречах «Денвер» дома проиграл «Сакраменто» (98:102), «Финикс» выиграл у «Детройта» (116:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 122:138 (28:34, 41:36, 23:38, 30:30)

Ю: Секстон (18), Кларксон (17), Маркканен (16), Джордж (13), Кесслер (12), Данн (12).

Л: Дэвис (39 + 15 подборов), Хатимура (36), Ривз (20), Расселл (11 + 16 передач), Принс (11).

«Денвер» — «Сакраменто» — 98:102 (27:16, 26:25, 21:30, 24:31)

Д: Гордон (25 + 15 подборов), Портер (19), Йокич (15), Джексон (12).

С: Фокс (30), Сабонис (20 + 13 подборов), Барнс (20).

«Финикс» — «Детройт» — 116:100 (37:25, 33:16, 29:28, 17:31)

Ф: Дюрант (23), Гордон (18), С. Ли (12), Нуркич (10 + 12 подборов).

Д: Фонтеккьо (20), Томпсон (14), Милтон (13), Каннингем (11).