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«Вашингтон» проиграл «Нью-Орлеану». Авдия оформил дабл-дабл с 43 очками

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:126. Самым результативным игроком стал форвард «Уизардс» Дени Авдия, оформивший дабл-дабл с 43 очками и 15 подборами.

В других встречах «Даллас» обыграл «Сан-Антонио» (116:93) благодаря дабл-даблу Луки Дончича, а «Мемфис» победил «Хьюстон» (121:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Хьюстон» — 121:113 (36:21, 22:28, 26:32, 37:32)

М: Джексон (20), Джарен Джексон (18), Кеннард (17), В. Уильямс (15).

Х: Томпсон (19 + 12 подборов), Брукс (19 + 10 подборов), Шенгюн (19), А. Холидэй (19).

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 133:126 (31:26, 37:34, 31:38, 34:28)

Н: Уильямсон (36), Макколлум (26), Ингрэм (18), Маршалл (13), Мерфи (13).

В: Авдия (43 + 15 подборов), Кисперт (20), Пул (19), Джонс (14 + 14 передач), Бэгли (14 + 10 подборов).

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 116:93 (25:32, 31:19, 32:14, 28:28)

Д: Ирвинг (34), Дончич (27 + 10 подборов), Харди (13), Гэффорд (10).

С: Вембаньяма (26), Брэнэм (19), Васселл (11), Сохан (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
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