Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:58

«Лос-Анджелес Клипперс» прервал 5-матчевую серию побед «Голден Стэйт»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:125.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 41 очко.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает третье место в Западной конференции НБА, «Голден Стэйт» идет десятым на «Западе». У команды прервалась 5-матчевая серия побед.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:130 (30:23, 29:29, 38:34, 28:44)

15 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
Стефен Карри
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ
Кучеров, Овечкин и Малкин сделали заявления об участии России в Олимпиаде
США не дали конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву
Байден посчитал необходимым ужесточение контроля за оборотом оружия в США
Пациент умер после драки с ножом в тубдиспансере в Санкт-Петербурге
Трамп заявил о превращении США в посмешище
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» обыграли «Юту». Дэвис оформил дабл-дабл
Новости
RSS RSS
Все новости