«Лос-Анджелес Клипперс» прервал 5-матчевую серию побед «Голден Стэйт»

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«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:125.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 41 очко.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает третье место в Западной конференции НБА, «Голден Стэйт» идет десятым на «Западе». У команды прервалась 5-матчевая серия побед.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:130 (30:23, 29:29, 38:34, 28:44)

15 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».