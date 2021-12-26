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33 очка Митчелла помогли «Юте» обыграть «Даллас»

09:28
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«Юта» на своей площадке обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 33 очка.

«Юта» одержала третью победу подряд, «Даллас» потерпел второе поражение кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Даллас» — 120:116 (25:34, 40:29, 25:27, 30:26)

Ю: Митчелл (33), Богданович (25), Конли (22)

Д: Брансон, Порзингис (оба — 27), Нтиликина (17)

26 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

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Иван Торопцев все материалы автора
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