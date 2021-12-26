33 очка Митчелла помогли «Юте» обыграть «Даллас»
«Юта» на своей площадке обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 33 очка.
«Юта» одержала третью победу подряд, «Даллас» потерпел второе поражение кряду.
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Даллас» — 120:116 (25:34, 40:29, 25:27, 30:26)
Ю: Митчелл (33), Богданович (25), Конли (22)
Д: Брансон, Порзингис (оба — 27), Нтиликина (17)
26 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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