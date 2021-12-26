Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Деджонте Мюррей и Рэджон Рондо попали в коронавирусный протокол НБА

21:51

Еще два баскетболиста НБА попали под действие коронавирусного протокола НБА.

По информации The Athletic, это разыгрывающий «Сан-Антонио» Деджонте Мюррей и защитник «Лейкерс» Рэджон Рондо. Им придется пройти карантин.

«Сан-Антонио» в следующем матче регулярного чемпионата НБА примет «Детройт», а «Лейкерс» сыграет с «Хьюстоном».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия–НАТО
0