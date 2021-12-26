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Пол Джордж пропустит от 3 до 4 недель из-за травмы локтя

07:33
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Форвард «Клипперс» Пол Джордж получил травму локтя, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, у 31-летнего американца выявили разрыв боковой связки правого локтевого сустава. Сообщается, что баскетболист пропустит от 3 до 4 недель из-за повреждения.

В сезоне-2021/22 Джордж принял участие в 26 матчах «Клипперс», набирая 24,7 очка, 7,1 подбора и 5,5 ассиста за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора
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