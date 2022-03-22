«Нет, черта с два». Яннис Адетокунбо — о еще одном призе самому ценному игроку сезона НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо предпочитает чемпионство, еще одному титулу самого ценного игрока регулярного сезона (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион НБА сезона-2020/21 и 2-кратный обладатель приза MVP, Адетокунбо ставит командные достижения выше индивидуальных наград.

«Еще один приз MVP? Нет, черта с два. Я уже делал это. Я удовлетворен. Я доволен собой. Слушайте, у меня даже нет социальных сетей в телефоне. Я не слежу за всем этим.

Я хочу еще один титул. Чувства от завоевания MVP невероятные. Я был вместе с семьей. Мне бы так хотелось, чтобы отец был с нами. Это было потрясающе. Я очень признателен. Но это нельзя сравнить с чувствами, которые дарит победа в чемпионате», — цитирует Адетокунбо The Athletic.

В сезоне-2021/22 НБА форвард «Милуоки» в среднем набирает 29,8 очка, 11,5 подбора и 5,8 передачи. «Бакс» в турнирной таблице Восточной конференции занимают второе место, имея 44 победы в 71 матче.