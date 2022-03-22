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Сегодня, 21:25

Защитник «Далласа» Хардуэй с большой вероятностью пропустит остаток сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что защитник «Маверикс» с большой вероятностью пропустит остаток сезона-2021/22.

«Тим пока что далек от возвращения на площадку. Сможет ли он вернуться к плей-офф? Не думаю. Он слишком далек от окончательного восстановления», — приводит журналист Брэд Таунсенд слова Кидда.

Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости 26 января в матче с «Голден Стэйт» (92:130). В сезоне-2021/22 30-летний американец принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 14,2 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи за игру.

БК Даллас Маверикс
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