Защитник «Далласа» Хардуэй с большой вероятностью пропустит остаток сезона

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что защитник «Маверикс» с большой вероятностью пропустит остаток сезона-2021/22.

«Тим пока что далек от возвращения на площадку. Сможет ли он вернуться к плей-офф? Не думаю. Он слишком далек от окончательного восстановления», — приводит журналист Брэд Таунсенд слова Кидда.

Хардуэй получил перелом пятой плюсневой кости 26 января в матче с «Голден Стэйт» (92:130). В сезоне-2021/22 30-летний американец принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 14,2 очка, 3,7 подбора и 2,2 передачи за игру.