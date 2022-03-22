Леброн Джеймс: «После матчей всегда пью вино или текилу»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что пьет алкоголь после матчей

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как обычно проводит время после матчей.

«После матчей всегда пью вино или текилу, — приводит слова Леброна журналист Харрисон Фейген в Twitter. — Это происходит каждый вечер. Если я дома в Лос-Анджелесе, то смотрю кино с детьми».

В нынешнем сезоне 37-летний форвард набирает 30 очков, 8,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за встречу.

Напомним, что 20 марта Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА.