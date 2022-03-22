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Леброн Джеймс: «После матчей всегда пью вино или текилу»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что пьет алкоголь после матчей
Карен Саркисян
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как обычно проводит время после матчей.

«После матчей всегда пью вино или текилу, — приводит слова Леброна журналист Харрисон Фейген в Twitter. — Это происходит каждый вечер. Если я дома в Лос-Анджелесе, то смотрю кино с детьми».

В нынешнем сезоне 37-летний форвард набирает 30 очков, 8,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за встречу.

Напомним, что 20 марта Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА.

Источник: https://twitter.com/hmfaigen/status/1506123232763527169
Футбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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