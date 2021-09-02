Врачи разрешили Ламаркусу Олдриджу возобновить карьеру после проблем с сердцем
Врачи разрешили тяжелому форварду Ламаркусу Олдриджу возобновить карьеру, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По информации источника, 36-летний американец намерен вернуться в НБА и провести 16-й сезон в лиге. Сообщается, что главным претендентом на игрока является «Бруклин», где Олдридж выступал перед завершением карьеры.
Aldridge abruptly retired in mid-April due to a heart scare — but has received full medical clearance to make his return to the NBA for a 16th season, sources said. ?? https://t.co/XFTuZM3uS5— Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021
В середине апреля 2021 года Олдридж объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. 5 августа сообщалось, что игрок рассматривает возможность возвращения в НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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