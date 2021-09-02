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Врачи разрешили Ламаркусу Олдриджу возобновить карьеру после проблем с сердцем

18:46

Врачи разрешили тяжелому форварду Ламаркусу Олдриджу возобновить карьеру, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 36-летний американец намерен вернуться в НБА и провести 16-й сезон в лиге. Сообщается, что главным претендентом на игрока является «Бруклин», где Олдридж выступал перед завершением карьеры.

В середине апреля 2021 года Олдридж объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. 5 августа сообщалось, что игрок рассматривает возможность возвращения в НБА.

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Иван Торопцев все материалы автора

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