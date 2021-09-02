Капела подпишет с «Атлантой» контракт на 46 миллионов долларов
«Атланта» согласовала новый контракт с центровым Клинтом Капела. Как сообщает ESPN, 27-летний швейцарец продлит соглашение на 2 года. За это время он заработает 46 миллиона долларов.
Таким образом, с учетом нынешнего контракта Капела останется в «Хокс» до 2025 года.
В прошлом сезоне НБА Капела принял участие в 63 матчах, набирая в среднем по 15,2 очка и 14,3 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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