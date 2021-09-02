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Капела подпишет с «Атлантой» контракт на 46 миллионов долларов

07:24
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«Атланта» согласовала новый контракт с центровым Клинтом Капела. Как сообщает ESPN, 27-летний швейцарец продлит соглашение на 2 года. За это время он заработает 46 миллиона долларов.

Таким образом, с учетом нынешнего контракта Капела останется в «Хокс» до 2025 года.

В прошлом сезоне НБА Капела принял участие в 63 матчах, набирая в среднем по 15,2 очка и 14,3 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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