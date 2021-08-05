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Олдридж хочет вернуться в НБА, несмотря на проблемы с сердцем

02:06

Форвард Ламаркус Олдридж планирует в следующем сезоне возобновить карьеру в НБА, сообщает ESPN. 36-летний американец стал думать о таком варианте после консультации с врачами.

В ближайшие дни игрок проведет переговоры с клубами, которые заинтересованы в нем.

Напомним, Ламаркус завершил игровую карьеру в середине апреле из-за аритмии. В среднем он набирал 19,4 очка, 8,2 подбора и 2,0 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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