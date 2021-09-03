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«Бруклин» подпишет контракт с Миллсэпом

02:16
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Форвард Пол Миллсэп продолжит карьеру в «Бруклине», сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания. «Нетс» согласовали контракт с 36-летним американцем.

Также на игрока, который стал свободным агентом этим летом, претендовали «Голден Стэйт», «Чикаго» и «Клипперс».

В прошедшем сезоне Миллсэп сыграл 56 матчей за «Денвер», набирая в среднем по 9 очков, 4,7 подбора и 1,8 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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