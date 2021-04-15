Центровой «Бруклина» Ламаркус Олдридж объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Свою последнюю игру с «Лейкерс» я провел, испытывая аритмию. Позднее, после матча мне стало еще хуже. Эта ситуация меня очень взволновала. На следующий день я рассказал команде о своей проблеме, после чего меня отправили на обследование. Сейчас мне уже лучше, но то, что я испытал после игры с «Лейкерс» — самое страшное, что со мной случалось. Я принимаю непростое решение завершить карьеру. Я отдал 15 лет баскетболу, теперь пора заняться здоровьем и семьей», — написал Олдридж у себя в Instagram.

Олдридж — второй номер драфта НБА 2006 года. Он выступал за «Портленд» (2006-2015), «Сан-Антонио» (2015-2021) и «Бруклин» (2021). 35-летний американец — семикратный участник Матчей звезд НБА. В сезоне-2020/21 Олдридж провел 26 матчей, набирая в среднем 13,5 очка, 4,5 подбора и 1,9 передачи за матч.