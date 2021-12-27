«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», «Кливленд» разгромил «Торонто» с разницей в 45 очков
«Филадельфия» на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (117:96). Больше всего очков набрал Джоэль Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. У гостей 17 очков — в активе Спенсера Динвидди.
«Кливленд» разгромил «Торонто» (144:99). В составе хозяев по 22 очка набрали Кевин Лав и Дариус Гарланд. У проигравших дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов сделал Юта Ватанабе.
В других матчах «Майами Хит» обыграл «Орландо» — 93:83, «Сакраменто» на выезде проиграл «Мемфис» — 102:127, а «Сан Антонио» оказался сильнее «Детройта» (144:109).
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 96:117 (31:25, 24:38, 17:29, 24:25)
27 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.
«Кливленд» — «Торонто» — 144:99 (35:34, 37:21, 46:23, 26:21)
27 декабря. Кливленд. Rocket Mortgage FieldHouse.
«Сакраменто» — «Мемфис» — 102:127 (24:20, 26:29, 27:40, 25:38)
27 декабря. Сакраменто. Golden 1 Center.
«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 117:112 (32:18, 25:31, 32:32, 28:31)
27 декабря. Оклахома-Сити. Paycom Center.
«Сан-Антонио» — «Детройт» — 144:109 (38:30, 40:24, 41:26, 25:29)
27 декабря. Сан-Антонио. AT&T Center.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю