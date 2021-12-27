«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», «Кливленд» разгромил «Торонто» с разницей в 45 очков

«Филадельфия» на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (117:96). Больше всего очков набрал Джоэль Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. У гостей 17 очков — в активе Спенсера Динвидди.

«Кливленд» разгромил «Торонто» (144:99). В составе хозяев по 22 очка набрали Кевин Лав и Дариус Гарланд. У проигравших дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов сделал Юта Ватанабе.

В других матчах «Майами Хит» обыграл «Орландо» — 93:83, «Сакраменто» на выезде проиграл «Мемфис» — 102:127, а «Сан Антонио» оказался сильнее «Детройта» (144:109).

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«Вашингтон» — «Филадельфия» — 96:117 (31:25, 24:38, 17:29, 24:25)

27 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

«Кливленд» — «Торонто» — 144:99 (35:34, 37:21, 46:23, 26:21)

27 декабря. Кливленд. Rocket Mortgage FieldHouse.

«Сакраменто» — «Мемфис» — 102:127 (24:20, 26:29, 27:40, 25:38)

27 декабря. Сакраменто. Golden 1 Center.

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 117:112 (32:18, 25:31, 32:32, 28:31)

27 декабря. Оклахома-Сити. Paycom Center.

«Сан-Антонио» — «Детройт» — 144:109 (38:30, 40:24, 41:26, 25:29)

27 декабря. Сан-Антонио. AT&T Center.