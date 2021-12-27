Дабл-дабл Батлера помог «Майами» обыграть «Орландо»
«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Орландо» со счетом 93:83.
Самым результативным на паркете стал защитник «Мэджик» Гари Харрис, который набрал 20 очков. Защитник «Хит» Джимми Батлер набрал 17 очков и сделал 11 подборов.
«Майами» с 21 победой занимает четвертое место в Восточной конференции, «Орландо» с 7 победами — на 14-й строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Майами» — «Орландо» — 93:83 (22:24, 20:15, 30:21, 21:23)
26 декабря. Майами. «FTX Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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