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Дабл-дабл Батлера помог «Майами» обыграть «Орландо»

01:49
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«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Орландо» со счетом 93:83.

Самым результативным на паркете стал защитник «Мэджик» Гари Харрис, который набрал 20 очков. Защитник «Хит» Джимми Батлер набрал 17 очков и сделал 11 подборов.

«Майами» с 21 победой занимает четвертое место в Восточной конференции, «Орландо» с 7 победами — на 14-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Орландо» — 93:83 (22:24, 20:15, 30:21, 21:23)

26 декабря. Майами. «FTX Arena».

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Сергей Разин все материалы автора
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