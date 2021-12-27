«Чикаго» победил «Индиану», «Клипперс» проиграли «Денверу»
«Чикаго» одержал победу над «Индианой» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась со счетом 113:105.
Лучшую результативность в игре показал защитник «Буллз» Зак Лавин, набрав 32 очка.
В параллельной игре «Клипперс» дома проиграли «Денверу» со счетом 100:103.
НБА
Регулярный сезон
«Чикаго» — «Индиана» — 113:105 (33:27, 30:21, 24:31, 26:26)
27 декабря. Чикаго. United Center.
«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 100:103 (30:32, 25:32, 28:15, 17:24)
27 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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