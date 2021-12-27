Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Чикаго» победил «Индиану», «Клипперс» проиграли «Денверу»

08:39
Теги:

«Чикаго» одержал победу над «Индианой» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась со счетом 113:105.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Буллз» Зак Лавин, набрав 32 очка.

В параллельной игре «Клипперс» дома проиграли «Денверу» со счетом 100:103.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Индиана» — 113:105 (33:27, 30:21, 24:31, 26:26)

27 декабря. Чикаго. United Center.

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 100:103 (30:32, 25:32, 28:15, 17:24)

27 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Стали известны подробности убийства семьи в Канске
0