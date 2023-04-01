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Сегодня, 03:27

В НБА не будут менять минимальный возрастной порог для участия в драфте

Евгений Козинов
Корреспондент
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Минимальный возрастной порог для участия в драфте НБА не будет изменен в новом коллективном соглашении.

«Поскольку НБА и профсоюз игроков стремятся заключить новое Коллективное соглашение до наступления сегодняшнего крайнего срока принятия решения по досрочному разрыву текущего договора любой из сторон, соглашение не будет включать изменение правила о минимальном возрасте выхода на драфт. Игроки старших классов по-прежнему должны будут ждать целый год после окончания школы, чтобы принять участие в будущих драфтах», — написал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

На данный момент баскетболисты должны быть не моложе 19 лет в течение календарного года драфта, чтобы выдвинуть свою кандидатуру.

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