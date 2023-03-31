Олдридж объявил о завершении карьеры

Американский баскетболист Ламаркус Олдридж объявил о завершении карьеры.

«Я благодарен за все воспоминания, семью и друзей, которые у меня появились на протяжении всей моей карьеры. Это была адская поездка. Я наслаждался каждой минутой», — написал Олдридж в Twitter.

37-летний американец провел 16 сезонов в НБА, в которых набрал 20558 очков в 1076 матчах. Он выступал «Портленд», «Сан-Антонио» и «Бруклин». Также Олдридж семь раз участвовал в Матче всех звезд (2012-2016, 2018, 2019).