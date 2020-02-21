Уэстбрук удален за перепалку с игроками соперника
08:58
Защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук пришел в ярость после того, как получил второй технический фол в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» (135:105). Разыгрывающий толкнул локтем соперника в грудь, но категорически не согласился с решением арбитров. После этого баскетболист вступил в перепалку с игроками соперника, его пришлось успокаивать всей команде.
В результате арбитры удалили Уэстбрука с площадки.
Westbrook ejected after picking up second technical ? pic.twitter.com/BCYUd1SqJT— Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2020