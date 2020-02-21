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Уэстбрук удален за перепалку с игроками соперника

08:58

Защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук пришел в ярость после того, как получил второй технический фол в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» (135:105). Разыгрывающий толкнул локтем соперника в грудь, но категорически не согласился с решением арбитров. После этого баскетболист вступил в перепалку с игроками соперника, его пришлось успокаивать всей команде.

В результате арбитры удалили Уэстбрука с площадки.

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