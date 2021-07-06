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Леброн Джеймс появится в игре Fortnite

16:02
Леброн Джеймс появится в игре Fortnite.
Леброн Джеймс появится в игре Fortnite.

В известной компьютерной игре Fortnite со следующим обновлением появится скин баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Об этом сообщили дата-майнеры Hypex и Shiina. Они в файлах игры нашли данные об этом событии и соотвествующий квест под названием King's Bling для получения скина.

Эту информацию уже подтвердили доверенные инсайдеры по играм Epic Games.

Появление Джеймса в игре связано с выходом фильма «Космический джем: Новое наследие». Российская премьера фильма запланирована на 15 июля 2021 года.

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