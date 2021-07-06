Леброн Джеймс появится в игре Fortnite
В известной компьютерной игре Fortnite со следующим обновлением появится скин баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Об этом сообщили дата-майнеры Hypex и Shiina. Они в файлах игры нашли данные об этом событии и соотвествующий квест под названием King's Bling для получения скина.
Эту информацию уже подтвердили доверенные инсайдеры по играм Epic Games.
Появление Джеймса в игре связано с выходом фильма «Космический джем: Новое наследие». Российская премьера фильма запланирована на 15 июля 2021 года.
LeBron James skin is coming next update!— HYPEX (@HYPEX) July 5, 2021
— Earn rewards by completing King's Bling quests
— Items become more gold as you complete quests! Unlock a custom goldness slider when all quests are complete! https://t.co/HV3M0byBXD
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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