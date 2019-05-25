Стефен Карри: "Как будто людям грустно, когда мы играем хорошо"

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри считает, что вокруг команды слишком много критиков. Он обратил внимание на разговоры о том, что без Кевина Дюранта "Уорриорз" играют лучше.

– Мне кажется, что за последние три года так или иначе все пытаются подорвать нашу сплоченность, – цитирует AFP Карри. – В этом году ситуацию усугубила контрактная история вокруг Дюранта. Как будто людям грустно, когда мы играем хорошо. Это удивительно. Когда Дюрант хорош, говорят, что это хорошо, но это не игра "Голден Стэйт". Если Дюранта нет, то спрашивают, лучше ли нам. Все одно и то же.