Скотт Брукс оставит пост главного тренера «Вашингтона»
«Вашингтон» не может прийти к договоренности о продлении контракта с главным тренером Скоттом Бруксом, сообщает ESPN.
Контракт 55-летнего Брукса истек после вылета «Уизардс» в первом раунде плей-офф от «Филадельфии» (1-4).
Скотт Брукс возглавлял «Вашингтон» с 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате столичный клуб занял 8-е место. До «Уизардс» Брукс работал главным тренером в «Оклахома-Сити» (2008-2015). Он был признан лучшим тренером НБА в 2010 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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