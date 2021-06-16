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Скотт Брукс оставит пост главного тренера «Вашингтона»

19:00
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«Вашингтон» не может прийти к договоренности о продлении контракта с главным тренером Скоттом Бруксом, сообщает ESPN.

Контракт 55-летнего Брукса истек после вылета «Уизардс» в первом раунде плей-офф от «Филадельфии» (1-4).

Скотт Брукс возглавлял «Вашингтон» с 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате столичный клуб занял 8-е место. До «Уизардс» Брукс работал главным тренером в «Оклахома-Сити» (2008-2015). Он был признан лучшим тренером НБА в 2010 году.

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Иван Шитик все материалы автора
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