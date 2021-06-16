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Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок из-за травмы

19:01
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок из-за растяжения связок правого колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В среду команда из Лос-Анджелеса проведет 5-й матч серии второго раунда плей-офф против «Юты» (2-2) без звездного 29-летнего баскетболиста, который накануне вошел в первую символическую пятерку сезона.

В плей-офф-2021 Леонард сыграл за «Клипперс» в 11 матчах, набрал 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи за 39,3 минуты, реализовал 57,3% бросков с игры и 39,3% трехочковых.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ShamsCharania/status/1405179326459437058

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