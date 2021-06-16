Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Форвард «Клипперс» Кавай Леонард выбыл на неопределенный срок из-за растяжения связок правого колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В среду команда из Лос-Анджелеса проведет 5-й матч серии второго раунда плей-офф против «Юты» (2-2) без звездного 29-летнего баскетболиста, который накануне вошел в первую символическую пятерку сезона.
В плей-офф-2021 Леонард сыграл за «Клипперс» в 11 матчах, набрал 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи за 39,3 минуты, реализовал 57,3% бросков с игры и 39,3% трехочковых.
Clippers forward Kawhi Leonard suffered a right knee sprain and is out indefinitely.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/ShamsCharania/status/1405179326459437058
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