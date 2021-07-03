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Скип Бэйлесс: «Милуоки» — лучшая команда в плей-офф без Янниса»

12:40
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Известный телеведущий Скип Бэйлесс заявил, что «Милуоки» сможет выступить лучше без форварда Янниса Адетокумбо в финале Восточной конференции с «Атлантой» (3:2).

30 июня 26-летний грек получил травму колена во время четвертого матча финальной серии Восточной конференции НБА с «Атлантой» (88:110).

«Вы уверены, что «Милуоки» — не лучшая команда в плей-офф без Янниса? Я никогда не был большим поклонником Адетокумбо и был непоколебим в своем мнении с самого начала. Яннис — машина по выбиванию статистики в регулярке. Когда человек швыряет эирболы в важных играх плей-офф, команда теряет веру в лучшего игрока на площадке. Баскетбол — игра для пяти человек. И в пятом матче с «Бакс» играли пятеро. Они победили с разницей 11 очков, потому что смотрелись лучше, были жестче и сильнее физически, доминировали в трехсекундной», — цитирует Fadeaway World Бэйлесса.

Шестой матч «Милуоки» — «Атланта» состоится 4 июля, начало — 03:30.

Дополнительная информация:

https://fadeawayworld.net/nba-media/skip-bayless-says-the-milwaukee-bucks-are-a-better-playoff-team-without-giannis-antetokounmpo

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