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Дэвид Фицдэйл войдет в тренерский штаб «Лейкерс»

17:30
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«Лейкерс» достигли договоренности о контракте с тренером Дэвидом Фицдэйлом. Он войдет в тренерский штаб команды и станет основным ассистентом главного тренера Фрэнка Вогеля, сообщает инсайдер Марк Спирс.

Фицдэйл ради перехода в штаб «Лейкерс» отклонил более выгодное с финансовой точки зрения предложение «Индианы».

Последнее место работы Фицдэйла — «Нью-Йорк», который он возглавлял с 7 мая 2018 года по 6 декабря 2019-го. Также он являлся главным тренером «Мемфиса» в сезоне-2016/17.

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Иван Шитик все материалы автора

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