Дэвид Фицдэйл войдет в тренерский штаб «Лейкерс»
«Лейкерс» достигли договоренности о контракте с тренером Дэвидом Фицдэйлом. Он войдет в тренерский штаб команды и станет основным ассистентом главного тренера Фрэнка Вогеля, сообщает инсайдер Марк Спирс.
Фицдэйл ради перехода в штаб «Лейкерс» отклонил более выгодное с финансовой точки зрения предложение «Индианы».
Последнее место работы Фицдэйла — «Нью-Йорк», который он возглавлял с 7 мая 2018 года по 6 декабря 2019-го. Также он являлся главным тренером «Мемфиса» в сезоне-2016/17.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю