Яннис Адетокумбо получил травму колена и не смог доиграть четвертый матч серии против «Атланты»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо получил травму колена во время четвертого матча финальной серии Восточной конференции НБА против «Атланты» (88:110).
В середине третьей четверти грек столкнулся с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой и упал на паркет, держась за колено. Баскетболист не смог продолжить матч.
Giannis appears to have injured his leg.— Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2021
Prayers up ? pic.twitter.com/cHZXCIsBEd
Как сообщает журналист ESPN Малика Эндрюс, завтра Адетокумбо пройдет медицинское обследование, которое выявит степень повреждения его левого колена.
Giannis Antetokounmpo is expected to undergo further imaging on his left knee tomorrow, sources told ESPN.— Malika Andrews (@malika_andrews) June 30, 2021
Адетокумбо является двукратным обладателем награды самому ценному игроку НБА.
Счет в серии «Милуоки» — «Атланта» — 2-2. Пятый матч состоится 2 июля.
Методология
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