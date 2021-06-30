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Яннис Адетокумбо получил травму колена и не смог доиграть четвертый матч серии против «Атланты»

09:31
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо получил травму колена во время четвертого матча финальной серии Восточной конференции НБА против «Атланты» (88:110).

В середине третьей четверти грек столкнулся с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой и упал на паркет, держась за колено. Баскетболист не смог продолжить матч.

Как сообщает журналист ESPN Малика Эндрюс, завтра Адетокумбо пройдет медицинское обследование, которое выявит степень повреждения его левого колена.

Адетокумбо является двукратным обладателем награды самому ценному игроку НБА.

Счет в серии «Милуоки» — «Атланта» — 2-2. Пятый матч состоится 2 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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