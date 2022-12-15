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Сегодня, 06:26

«Шарлотт» в овертайме проиграл «Детройту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:141 OT.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Детройт» — 134:141 OT (33:35, 36:38, 28:34, 30:20, 7:14)

Ш: Убре (28), Розир (25), Болл (23 + 11 передач), Макдэниэлс (21).

Д: Беркс (27), Хэйс (25), Богданович (24), Стюарт (19 + 11 подборов).

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 120:128 OT (28:29, 27:35, 33:28, 29:25, 3:11)

Ч: Дерозан (32), Лавин (25), Вучевич (19).

Н: Рэндл (31 + 13 подборов), Брансон (30), Барретт (22).

«Торонто» — «Сакраменто» — 123:124 (31:23, 31:36, 32:29, 29:36)

Т: Ванвлит (39), Барнс (27 + 10 передач), Сиакам (19).

С: Фокс (27 + 10 передач), Монк (24), Сабонис (21 + 20 подборов), Дэвис (19).

"Оклахома-Сити" - «Майами» — 108:110 (31:31, 21:33, 32:22, 24:24)

О: Гилджес-Александер (27), Гидди (19 + 11 подборов), Дорт (18).

М: Хирро (35), Адебайо (15 + 13 подборов), Лаури (14), Робинсон (14).

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 112:128 (28:39, 29:34, 32:24, 23:31)

С: Джонсон (25), Макдермотт (14), Васселл (13), Бэйтс-Диоп (13).

П: Лиллард (37), Саймонс (23), Грант (18), Нуркич (15).

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