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Сегодня, 07:44

«Денвер» обыграл «Вашингтон». Йокич оформил дабл-дабл с 43 очками

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» на своем паркете переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:128. «Наггетс» одержали третью победу подряд. Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл: 43 очка и 14 подборов.

В другой встрече «Даллас» дома потерпел поражение от «Кливленда» — 90:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Кливленд» — 90:105 (19:26, 22:34, 27:23, 22:22)

Д: Дончич (30), Вуд (20), Буллок (12).

К: Митчелл (34), Стивенс (20 + 10 подборов), Гарлэнд (12), Аллен (12), Мобли (12).

«Денвер» — «Вашингтон» — 141:128 (38:31, 34:36, 30:28, 39:33)

Д: Йокич (43 + 14 подборов), Гордон (22), Хайлэнд (23).

В: Кузма (24), Моррис (23), Бартон (22).

БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Кливленд Кавальерс
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