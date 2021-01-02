«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» уступил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (103:109). «Сперс» проиграли третью встречу кряду. Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс оформил трипл-дабл: 26 очков, 11 подборов и 10 передач.

В других встречах «Милуоки» одолел «Чикаго» (126:96), «Миннесота» проиграла «Вашингтону» (109:130).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Чикаго» — 126:96 (27:21, 35:19, 34:35, 30:21)

М: Адетокунбо (29 + 12 подборов), Форбс (18), Миддлтон (14).

Ч: Лавин (16), Валентайн (14), Картер (12).

«Миннесота» — «Вашингтон» — 109:130 (25:37, 32:23, 14:40, 38:30)

М: Бизли (21), Рид (17), Эдвардс (17).

В: Бил (31), Брайант (18), Робинсон (13).

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 103:109 (31:25, 26:33, 28:23, 18:28)

С: Джонсон (26 + 10 подборов), Дерозан (23), Гэй (15).

Л: Дэвис (34 + 11 подборов), Джеймс (26 + 11 подборов + 10 передач), Шредер (15).