«Сакраменто» победил «Никс», «Денвер» в овертамйе обыграл «Финикс»
08:34
«Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Никс» со счетом 103:94.
Самым результативным стал Джулиус Рэндл, набравший 26 очков. В составе «Сакраменто» больше всех набрал Де'Аарон Фокс (22 очка).
В другом матче «Денвер» в гостях в овертамйе обыграл «Финикс» со счетом 130:126.
Самыми результативными стали Девин Букер и Никола Йокич, набравший по 31 очку.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Денвер» — 126:130 ОТ (34:25, 34:29, 27:37, 19:23, 12:16)
«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 103:94 (25:26, 24:28, 27:18, 27:22)
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