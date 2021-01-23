«Сакраменто» победил «Никс», «Денвер» в овертамйе обыграл «Финикс»

«Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Никс» со счетом 103:94.

Самым результативным стал Джулиус Рэндл, набравший 26 очков. В составе «Сакраменто» больше всех набрал Де'Аарон Фокс (22 очка).

В другом матче «Денвер» в гостях в овертамйе обыграл «Финикс» со счетом 130:126.

Самыми результативными стали Девин Букер и Никола Йокич, набравший по 31 очку.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Денвер» — 126:130 ОТ (34:25, 34:29, 27:37, 19:23, 12:16)

«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 103:94 (25:26, 24:28, 27:18, 27:22)