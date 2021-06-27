Рэпер Master P нанял агента, чтобы побороться за должность главного тренера «Нового Орлеана»
Рэпер Master P, он же Перси Миллер, нанял спортивного агента, ради борьбы за должность главного тренера «Нового Орлеана».
22 июня Миллер объявил о желании возглавить команду НБА. Ради этого рэпер нанял агента Рэймонда Бразерса из Roc Nation Sports, который в своей карьере работал со многими известными игроками НБА.
«Рэймонд – мой хороший друг, который знает, что делает. Я нанял агента, так как для того, чтобы стать тренером НБА, у тебя обязательно должен быть спортивный агент. Я не тот тренер, который красиво рисует комбинации, но я кое-что понимаю в управлении коллективом людей. Нам не нужен еще один такой тренер, который будет рисовать комбинации. Стэн Ван Ганди был таким специалистом, и это не сработало.
Времена меняются. Если говорить об управлении команды, то думаю, что я превосхожу в этом аспекте любого тренера, которого может получить НБА. Я уже общался с Джоном Лукасом. Он готов помочь и будет содействовать мне в этом нелегком пути. У меня есть все для того, чтобы собрать этот пазл. Мы войдем в историю», – приводит слова Миллера TMZ.
В минувшем сезоне «Пеликанс» выдали результат 31-41 и не попали в плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tmz.com/2021/06/27/master-p-signs-roc-nation-sports-agent-nba-coaching-gig/
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