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Один из тренеров «Далласа» покинет команду из-за конфликта с руководством

27 июня 2021, 22:54
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Ассистент Джамал Мозли, считавшийся одним из главных кандидатов на должность главного тренера «Далласа», в скором времени должен покинуть клуб, сообщает The Athletic.

42-летний специалист недоволен процессом назначения главным тренером Джейсона Кидда. Мозли ожидал, что «Даллас» уделит ему более серьезное внимание при проведении собеседований.

Мозли с 2014 года работал в тренерском штабе Рика Карлайла, ушедшего в отставку этим летом.

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Иван Шитик все материалы автора
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