Попович о Моранте: «Интеллектуальная составляющая и атлетизм делают его уникальным игроком»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович прокомментировал игру разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта.

«Он прекрасный игрок. И дело не только в том, что он атлетичен. Все отмечают его природные данные, потому что он такой быстрый. Но он принимает отличные решения. Он знает, что происходит на площадке. Интеллектуальная составляющая и атлетизм делают Моранта уникальным игроком», — цитирует Поповича ESPN.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Сперс» Джа Морант набрал 52 очка, реализовав с игры 22 броска из 30.

«Мемфис» после 63 матчей регулярного чемпионата НБА занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, обеспечивая себе прямое попадание в плей-офф.