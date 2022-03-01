Попович о Моранте: «Интеллектуальная составляющая и атлетизм делают его уникальным игроком»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович прокомментировал игру разыгрывающего «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта.
«Он прекрасный игрок. И дело не только в том, что он атлетичен. Все отмечают его природные данные, потому что он такой быстрый. Но он принимает отличные решения. Он знает, что происходит на площадке. Интеллектуальная составляющая и атлетизм делают Моранта уникальным игроком», — цитирует Поповича ESPN.
В матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Сперс» Джа Морант набрал 52 очка, реализовав с игры 22 броска из 30.
«Мемфис» после 63 матчей регулярного чемпионата НБА занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, обеспечивая себе прямое попадание в плей-офф.
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