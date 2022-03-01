Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 12:56

Бен Симмонс пока не готов к полноценным тренировкам

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не готов возобновить тренировочный процесс из-за проблем со спиной, сообщает журналист ESPN Ник Фриделл.

В клубе не знают, когда разыгрывающий дебютирует на команду.

По словам главного тренера «Бруклина» Стива Нэша, сейчас баскетболист выполняет лишь небольшие физические упражнения.

«Пока что Бен выполняет легкие бросковые упражнения и занимается реабилитацией. Мы хотим дождаться момента, когда он будет готов на сто процентов», — сказал Нэш.
Симмонс перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии». В сезоне-2021/22 баскетболист не принял участия ни в одном матче.

БК Бруклин Нетс
0
Читайте также
Гречка: польза и вред для организма
«Какое же лицемерие. Мир врал, когда говорил, что спорт вне политики»: болельщики в гневе после отстранения России от футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томаш Саторански возвращается в «Вашингтон»

Попович о Моранте: «Интеллектуальная составляющая и атлетизм делают его уникальным игроком»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости