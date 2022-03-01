Бен Симмонс пока не готов к полноценным тренировкам

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не готов возобновить тренировочный процесс из-за проблем со спиной, сообщает журналист ESPN Ник Фриделл.

В клубе не знают, когда разыгрывающий дебютирует на команду.

По словам главного тренера «Бруклина» Стива Нэша, сейчас баскетболист выполняет лишь небольшие физические упражнения.

«Пока что Бен выполняет легкие бросковые упражнения и занимается реабилитацией. Мы хотим дождаться момента, когда он будет готов на сто процентов», — сказал Нэш.

Симмонс перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии». В сезоне-2021/22 баскетболист не принял участия ни в одном матче.